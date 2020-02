China: Ein Virus bedroht das System

Klingt wie ein Märchen. In Wahrheit ist China eine von der kommunistischen Partei autoritär regierte Diktatur mit kapitalistischem Anstrich dort, wo’s für die Zufriedenheit der Massen (und der Eliten) notwendig ist. Eine, in der Kontrolle alles ist. Man weiß in Peking vom Beispiel Sowjetunion nur zu gut, wie schnell ein kommunistisches System bei zu viel Glasnost und Perestroika (Offenheit und Umgestaltung) untergehen kann.

Die chinesische Führung überlässt nichts dem Zufall, kontrolliert ihre Untertanen, die sie als solche sieht, bis in die Schlafzimmer, versucht zu normieren, was gesprochen, gepostet, gedacht werden darf – „Erziehungsdiktatur“ hat das Raimund Löw, langjähriger ORF-Korrespondent in Peking, genannt.Dann passiert Corona. Und nichts ist mehr unter Kontrolle. Erstmals auch nicht die Kritik am System.