Der Skisport frisst seine Kinder

Schön langsam gehen dem alpinen Skirennlauf die Athleten aus: 39 Namen fehlen aktuell, diese Zahl erhebt allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und es sind ja nicht irgendwelche Neulinge, die Verletztenliste liest sich wie das Who is Who des schnellsten Wintersports: Von Ager bis Théaux, von Brunner bis Schild, von Paris bis Reichelt – alleine am vergangenen Wochenende landeten sechs Alpine im Spital.

Nathalie Gröbli (SUI/ Schien- und Wadenbeinbruch), Viktoria Rebensburg (GER/Schienbeinkopfbruch), Sofia Goggia (ITA/Speichenbruch) in Garmisch-Partenkirchen, dazu die Österreicher Marc Digruber (Kreuzbandriss) und Stefan Brennsteiner (Meniskus- und Knorpelschaden) sowie Simon Maurberger (ITA/Kreuzbandriss) in Chamonix. Für sie alle ist die Saison bereits nach rund zwei Dritteln beendet. Der Sport frisst seine Kinder.

„Die Verantwortlichen haben alles versucht, die Radien der Skier verändert, die Breite, aber Verletzte hat es immer gegeben“, sagte der französische Gesamtweltcupsieger Luc Alphand im Dezember zum KURIER. „Mit den Riesenslalom-Skiern mit den weiten Radien hatten viele Rückenprobleme. Und die kurzen Radien, wie sie die Herren jetzt wieder haben, gehen auf die Knie. Ich weiß auch keine Lösung. Zumal es ja so ist: Fast jede schwere Verletzung hat andere Ursachen. Und so wird es weiter verletzte Skifahrer geben.“