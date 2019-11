Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Stürmisch: Von Vorarlberg bis in die südliche Steiermark regnet oder schneit es zunächst - teilweise sehr stark. Die Schneefallgrenze bewegt sich zwischen 800 und 1900m, in Osttirol und Oberkärnten kann es teils bis in Tallagen schneien. Im Norden und Osten hingegen gibt es teils zähe Nebel- oder Hochnebelfelder, die sich tagsüber auflösen. Die Sonne setzt sich durch, es bleibt trocken. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd. Im Gebirge und in manchen Tälern Westösterreichs bläst anfangs noch kräftiger Föhnsturm. Tageshöchsttemperaturen 1 bis 14 Grad. In 2000m Höhe hat es minus 2 bis plus 4 Grad.