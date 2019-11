Verletzte nach Schüssen an Schule in Kalifornien

In einer Schule in Kalifornien sind laut Polizei mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Tag ereignete sich an der Saugus High School in der Stadt Santa Clarita nördlich von Los Angeles. Die Einsatzkräfte suchten noch nach dem Täter.

Die Sender NBC und CNN meldeten mindestens drei Verletzte, darunter Schüler, andere Medien mindestens sieben. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Schüler die Saugus High School verließen.

Als Vorsichtsmaßnahme sind am Donnerstagmorgen (Ortszeit) alle Schulen in der Umgebung abgeriegelt worden.

+++ Mehr in Kürze +++