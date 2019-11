Brexit-Wahlkampf: „Chancen von Labour so nahe bei Null wie möglich“

Wenn ein Rechtspopulist wie Nigel Farage einen Vergleich mit dem sozialistischen Venezuela bemüht, dann nur für eine brutale Attacke. Die richtete sich diesmal gegen Premierminister Boris Johnson und seine Konservativen. Die würden mit Methoden à la Venezuela versuchen, Abgeordnete seiner Partei an der Kandidatur zu hindern.

In knapp einem Monat sind in Großbritannien Parlamentswahlen, und die werden in der britischen Presse als Abstimmung über den Brexit gehandelt, das Thema, das die britische Politik ohnehin seit mehr als drei Jahren bestimmt.

Lagerkämpfe bei Brexiteers

Johnson und Farage sind beide im Lager der Brexit-Befürworter, auch wenn Farage den gerne etwas radikaler hätte als der Premier. Die große Gefahr: Man könnte sich in einzelnen Wahlbezirken gegenseitig die Brexit-Anhänger abspenstig machen. Da in Großbritannien immer nur der erste Platz zählt und die Stimmen für die Kandidaten dahinter nichts wert sind, könnte man so wertvolle Sitze im Londoner Unterhaus an die Brexit-Gegner verlieren.