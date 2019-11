Paket-Trend: Hier baut Amazon Österreichs zweites Verteilzentrum

Der Onlinehändler Amazon will seine Präsenz in Österreich kräftig ausweiten und errichtet dafür ein zweites Verteilzentrum im Süden Wiens, in Wien-Liesing, um die steigende Nachfrage decken zu können, berichtet die Presse.

Erst im Februar hat Amazon in Großebersdorf im Bezirk Mistelbach in Niederösterreich am S1-Knoten Eibesbrunn nahe dem Industriegebiet Seyring ein erstes eigenes Verteilzentrum eröffnet, nun folgt das zweite.

Im Weihnachtsgeschäft landen täglich mehr als hunderttausend Amazon-Pakete in Österreichs Haushalten. Vor gut einem Jahr hat Amazon damit begonnen, sie statt über Post & Co selbst auszuliefern. Seit Februar 2019 werden jeden Tag 25.000 bis 35.000 Pakete direkt von Amazon-Partnern in Wien und Umgebung zugestellt.

Mehr Mitarbeiter

"Wir brauchen einen neuen Standort, um auch andere Stadtteile schneller beliefern zu können", wird Nadiya Lubnina von Amazon zitiert. Der Mitarbeiterstand soll dem Bericht zufolge von 150 auf 270 beinahe verdoppelt werden.