Amazon Prime Video: "Wir verfilmen nicht das Leben der Waldameise"

Der Kampf der Streaminganbieter kann beginnen: Noch dominieren Amazon Prime Video und Netflix den Markt, Anfang November starten Disney und Apple mit ihren neuen Services. Andere scharren bereits in den Startlöchern. Christoph Schneider, Chef von Amazon Prime Video in Deutschland und Österreich, erzählt im Interview, wie sich sein Streamingdienst trotz wachsender Konkurrenz behaupten will.