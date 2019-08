Streaming Wars: Was Disney und Apple bisher geplant haben

Apple hat zwei Staffeln mit je zehn Episoden geordert. 300 Millionen Dollar soll "The Morning Show" kosten - das ist pro Folge mehr als bei der aufwendig produzierten HBO-Saga "Game of Thrones". Insgesamt soll Apple sechs Milliarden Dollar in den Streamingdienst investieren.

Ebenfalls Teil von Apple TV+ sollen zunächst Steven Spielbergs "Amazing Stories", "See" mit Jason Momoa, "Truth Be Told" mit Octavia Spencer und die Doku-Serie "Home" sein.

Disney+ startet heuer auch in Europa

Auch Unterhaltungsriese Disney will diesen Herbst mit seinem Streaming-Service starten, wie US-Medien berichteten. Am 12. November wird der Dienst Disney+ in den USA, Kanada und mit den Niederlanden auch in einem europäischen Land lanciert. Eine Woche später folgen Australien und Neuseeland.

Der Preis ist mit 6,99 US-Dollar monatlich deutlich niedriger als bei Apple TV+. In den Niederlanden sollen die monatlichen Kosten bei 6,99 Euro liegen. Wann Disney+ im deutschsprachigen Raum verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt. Geplant ist jedoch, innerhalb von zwei Jahren in allen größeren internationalen Märkten vertreten zu sein.

Zu Disney gehören bekannte Marken wie Pixar, Marvel, National Geographic, aber auch " Star Wars". Bei Disney+ sollen daher künftig Kinofilme aus dem eigenen Hause wie "Captain Marvel" oder "König der Löwen" zu sehen sein. Für den Streamingdienst werden aber auch eigene Serien produziert: "The Mandalorian" wird etwa die erste Live-Action-Serie aus dem Star-Wars-Universum.