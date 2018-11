Disney plant "Star Wars"-Serie für Streamingdienst

Disney plant eine neue Serie aus dem "Star Wars"-Universum. Sie soll die Vorgeschichte zum Spin-off "Rogue One: A Star Wars Story" aus dem Jahr 2016 erzählen. Im Gegensatz zu bereits existierenden "Star Wars"-Serien wird es sich nicht um eine Animation handeln, gedreht wird stattdessen mit echten Schauspielern. In der Titelrolle wird Diego Luna zu sehen sein, der in "Rogue One" Captain Cassian Andor verkörperte.