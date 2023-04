Sein Anwalt, der ebenfalls nicht auftauchte, soll nun laut WKStA vorlegen, wann W. erscheinen kann. Weiters soll ein medizinischer Sachverständige die medizinische Lage Ws begutachten, offenbar ist er nicht reise- oder transportfähig. Die Richterin trennt nun das Verfahren gegen ihn ab. „Ich glaube nicht, dass er kommen wird“, sagt die Richterin.

Als erstes wird die Anklage vorgetragen: Mossad-Agenten brachten General A. jedenfalls ohne gültige Papiere nach Österreich und Chefinspektor L. verschaffte ihn nach Traiskirchen. Hätte der im BVT mächtige Abteilungsleiter W. die Kooperation nicht abgeschlossen, hätte der Syrer niemals einen Asylantrag in Österreich gestellt. Und hätten die BVT-Beamten gegoogelt, hätten sie gesehen, dass der Name A. in Rakka der Leiter des Gefängnisses des Nachrichtendienstes war.

Sie hält das deshalb für das BVT für besonders peinlich, sagt die Anklägerin, Ursula Schmudermayer. Als die Vorwürfe der NGO auftauchten, ermittelte Spionagechef P. nicht gegen den mutmaßlichen Folter-General, sondern gegen die CIJA.

Spionagechef P. Im Visier

Dann ist Otto Dietrich, der Verteidiger von P. am Wort: Dessen Aufgabe war der nachrichtendienstliche Schutz Österreichs, die WKStA habe mit ihrer Razzia das nachrichtendienstliche Referat zerstört, obwohl alle Vorwürfe falsch waren. „Diese spezielle Kooperation mit dem Mossad war für Österreich wichtig und sinnvoll. Sie haben mit dem Wissen von damals korrekt gehandelt", sagt Dietrich.