Wegen mutmaßlichem Kriegsverbrecher: Anzeige gegen Ex-BVT-Chef Gridling

Erst im Februar 2021 übergab das BMI an die Justiz weitere Aktenbestandteile.

„Im Rahmen einer Besprechung in den Räumlichkeiten der WKSTA am 22. Februar 2021 wurden seitens des BMI weitere deklassifizierte Aktenbestandteile, darunter Aktenvermerke des Sachbearbeiters Oliver L. aus dem Akt „White Milk“ übergeben, wodurch letzten Endes bestätigt wird, dass geradezu nicht der Original-Gesamtakt (..) seitens L. und F. den Strafverfolgungsbehörden vorgelegt wurde“, schreibt Anwalt Klaus Ainedter in der druckfrischen Sachverhaltsdarstellung. Er ersucht die Staatsanwaltschaft Wien, ein Ermittlungsverfahren gegen Gridling, Dominik F., Karl L. und weitere unbekannte Täter einzuleiten. Dem Vernehmen nach bestreiten die Verdächtigen alle Vorwürfe.