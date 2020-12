Operation White Milk: Syrischer Stasi-General von Staatsanwalt einvernommen

„Die Zweigstelle 335 war erheblich an der Niederschlagung gegen tatsächliche und vermutete Oppositionsmitglieder in Rakka involviert. Die Mitglieder der Zweigstelle 335 wurden ausgesandt, um Demonstrationen zu begegnen und sie zu unterdrücken“, heißt es in einer Zeugenaussage. Die meisten Festnahmen sollen während Demonstrationen stattgefunden haben.

„Ein Zeuge hörte wie H. den Mitarbeitern sagte, es seien irgendwelche Leute festzunehmen, einfach um zu zeigen, dass sie Demonstranten festgenommen hatten. Er wollte an diesen Häftlingen ein Exempel statuieren, damit die Proteste aufhören würden“, sagte ein weiterer Zeuge aus.