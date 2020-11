4.377 Neuinfektionen in Österreich

Österreich ist in der zweiten Woche des Lockdowns: Die Zahl der Neuinfektionen beginnt langsam zu sinken. Kamen in den Vorwochen im Schnitt über 6.000 Neuinfektionen täglich hinzu, hat sich der Trend eingebremst. Von Sonntag auf Montag gab es in Österreich etwa nur mehr 3.145 neue positive Corona-Tests. 4.377 Neuinfektionen waren es in den vergangenen 24 Stunden, so Rudolf Anschober im Rahmen einer Pressekonferenz.

2.577 Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus gab es insgesamt seit Beginn der Pandemie, 118 davon in den vergangenen 24 Stunden. 141 Hospitalisierungen gab es in den vergangenen 24 Stunden.



"Wir müssen runter", sagt Anschober, "Wir müssen den Zuwachs stoppen, damit wir die Kapazitätsgrenzen nicht überschreiten." Anschober spricht von einem durchwachsenen Tag. In Teilen sei es eine dramatische Situation.