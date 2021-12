4.224 Neuinfektionen in Österreich

Von Dienstag auf Mittwoch gab es in Österreich 4.224 Neuinfektionen. Damit liegen die Zahlen wieder über dem 7-Tage-Schnitt von 3.755 Infektionen. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt auf 58.141. In den vergangenen 24 Stunden wurden 362.583 PCR-Tests durchgeführt, daraus resultiert eine Positivrate von 1,16 Prozent.

Zudem kommen 51 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden. Damit hat die Pandemie bisher 13.333 Todesopfer in Österreich gefordert.

Aktuell werden 560 Intensivpatienten behandelt. Das sind um fünf weniger als am Vortag. Insgesamt lagen am Mittwoch österreichweit 2.280 Covid-19-Infizierte in Spitälern, um 106 weniger als am Vortag.