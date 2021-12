Zusätzliche Impfstationen für Flüchtlinge und Zugewanderte

Kurz vor der Impfaktion hatten Flüchtlinge in einer Schwerpunktaktion direkt vor Ort in ihren Deutschkursen bei großen Kursinstituten die Gelegenheit bekommen, alles über die gratis Corona-Schutzimpfung zu erfahren. Am Kursstandort von ibis acam, BFI und zib training in Wien Simmering informierten mehrsprachige Beraterinnen und Berater des ÖIF die Flüchtlinge auch auf Arabisch und Dari/Farsi. 4.200 Menschen konnten vor Ort erreicht werden.

Auch in den regionalen ÖIF-Integrationszentren finden Impfaktionen statt. So konnten Ende Oktober rund 500 Flüchtlinge und Zuwanderinnen und Zuwanderer in St. Pölten geimpft werden.

Mehrsprachige Informationstage bei weiteren Kursträgern sind in Planung. Auch die kommenden Impftage stehen bereits fest: