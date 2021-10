3.369 Neuinfektionen in Österreich

Nachdem in der Vorwoche täglich um die 3.500 Neuinfektionen registriert wurden, hat sich die Lage nur wenig entspannt. Von Montag auf Dienstag wurden in Österreich 3.369 Corona-Neuinfektionen registriert. Dies liegt über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 3.508. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 275,88

Zudem gibt es 18 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu vermelden, damit hat die Pandemie bisher 11.279 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt auf 33.210.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 125.794 PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate beträgt 2,68 Prozent.

Auch die Zahlen in den Krankenhäusern steigen weiter. Am Dienstag lagen 1.168 Menschen mit einer Corona-Erkrankung in den heimischen Spitälern. Von ihnen wurden 244 Patienten auf Intensivstationen betreut, ein Anstieg um zwölf in den vergangenen 24 Stunden.

Impfkampagne

Überaus schleppend verläuft weiterhin die Impfkampagne. Am Montag wurden 8.006 Impfungen durchgeführt. Laut den Daten des E-Impfpasses haben 5.857.926 zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 65,6 Prozent der Bevölkerung. 5.566.861 und somit 62,3 Prozent der Österreicher sind voll immunisiert. Bei den Zwölf-bis 24-Jährigen sind 52,2 Prozent vollimmunisiert, in der Altersgruppe 25 bis 34 Jahre beträgt die Rate 60,8 Prozent und bei den 35- bis 44-Jährigen 66,2 Prozent. Bei den Menschen zwischen 45 und 54 Jahren sind 70,3 Prozent komplett gegen Covid-19 geschützt, 78,9 Prozent in der Gruppe 55 bis 64. Die 65- bis 74-Jährigen weisen eine Vollimmunisierungsquote von 84 Prozent auf, die 75- bis 84-Jährigen 88,8 Prozent und die Gruppe 85plus 89 Prozent.

Nach Bundesländern ist die Durchimpfungsrate (Vollimmunisierte) nach wie vor im Burgenland mit 69,7 Prozent an höchsten. Es folgen Niederösterreich mit 65 Prozent, die Steiermark mit 62,9 Prozent, Wien mit 61,5 Prozent), Vorarlberg mit 61,2 Prozent, Tirol mit 60,5 Prozent, Kärnten mit 58,8 Prozent und Salzburg mit 58,5 Prozent. Das Schlusslicht blieb Oberösterreich mit einer Durchimpfungsrate von 57,2 Prozent.