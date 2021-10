Ausreisekontrollen in NÖ: Knapp 100 Abmahnungen

Bei den am Samstag angelaufenen Corona-bedingten Ausreisekontrollen in den niederösterreichischen Bezirken Melk und Scheibbs hat es bis Montagvormittag knapp 100 Abmahnungen gegeben. Mehr als 3.000 Fahrzeuge mit an die 5.000 Insassen seien überprüft worden, teilte Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion auf Anfrage mit.

94 Abmahnungen seien im Bezirk Melk gezählt worden, vier im Bezirk Scheibbs, sagte der Sprecher. Kontrolliert worden sind einer ersten Bilanz zufolge 2.347 Fahrzeuge mit 3.690 Insassen (Bezirk Melk) bzw. 815 Kfz mit 1.158 Personen an Bord (Bezirk Scheibbs).