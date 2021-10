Wiens Gastro-Obmann Dobcak fordert allgemeine Impfpflicht

"Verschreckte Kinder"

Die Volksvertreter wurden gewählt, um auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, wenn diese sich als notwendig erweisen, so Dobcak weiter. Stattdessen würden sie "wie verschreckte Kinder in einer so wichtigen Zeit um den heißen Brei herumreden, vor jeder notwendigen Entscheidung Umfragen durchführen und nachfragen, ob die Entscheidung hoffentlich so genehm ist".

Den Grund für diese von ihm kritisierte Passivität ortet Wiens oberster Gastronom im Zeitgeist, "dem Geschrei jeder noch so kleinen Minderheit absolutes Gehör und damit völlig übertriebenes Gewicht zu schenken".

Als Bürger und Vertreter einer von der Pandemie besonders schwer betroffenen Branche frage er sich aber, "wie wir dazu kommen bei den inzwischen zur Verfügung stehenden Impfungen noch immer unter massiven Einschränkungen leiden zu müssen, wirtschaftlich, wie gesellschaftlich?"

Dobcaks Forderung an die Bundesregierung: "Führt doch endlich die allgemeine Impfpflicht ein und werdet Eurer Verantwortung gegenüber Österreich gerecht!"