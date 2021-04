3.137 neue Corona-Infektionen in Österreich

Der Karfreitag hält tatsächlich eine "positive" Nachricht bereit. Denn nach 3.895 neuen Infektionen am vergangenen Freitag, ist der Wert in dieser Woche deutlich niedriger. Von Gründonnerstag auf heute gab es in Österreich 3.137 Neuinfektionen. Damit sinkt die 7-Tages-Inzidenz auch.

In der Osterwoche lagen die Neuinfektionszahlen konstant über 3.000 mit leichten Schwankungen in Richtung 4.000. Aber genau diese befürchtete Grenze wurde auch in dieser Woche nicht überschritten. Österreich bewegt sich also seit 17. März auf ähnlichem Niveau, ebenfalls mit leichten Schwankungen unter 3.000.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Zahl der Todesfälle im Vergleich angestiegen ist. In den vergangenen 24 Stunden sind 29 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion zu beklagen.

In den österreichischen Spitälern gibt es sieben Patienten weniger auf Normalstation, dafür aber vier neue Patienten auf den Intensivstationen.