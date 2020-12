2.485 Neuinfektionen in Österreich, 218 Tote

Die europäische Arzneimittelbehörde drückt aufs Gas: Bis 21. Dezember will sie den Impfstoff von Biontech/Pfizer zulassen. In Österreich könnte die erste Impfung nach Informationen der Regierung womöglich schon am 24. Dezember verabreicht werden. Die Impfbereitschaft in Österreich ist freilich überschaubar, nahm mit der Zeit sogar ab, zeigt eine Umfrage des Gallup Instituts.

Aus derselben Umfrage geht hervor, dass die Österreicher das Vertrauen in die Maßnahmen der Bundesregierung größtenteils verloren haben. Die heimische Corona-Situation werde sich so bald nicht verbessern, glauben sie. Im Gegenteil: Ganze 82 Prozent rechnen damit, dass sich die Lage noch verschlechtern oder bestenfalls so bleiben wird, wie sie ist.

Das spiegeln auch die Zahlen wider: Nach dem Ende des Lockdowns vor mehr als einer Woche wurden in Österreich 2.263 neue Fälle registriert. Seitdem liegen die Zahlen der Neuinfektionen stets darüber. So auch heute. In den letzten 24 Stunden wurden insgesamt 2.485 neue Fälle in Österreich registriert.

Einen bedauernswerten Höchststand erreicht auch die Zahl der Todesopfer: Insgesamt 218 Personen sind binnen eines Tages an den Folgen des Virus gestorben. Bei 135 verstorbenen Personen handelt es sich um Nachmeldungen aus Wien. Seit Beginn der Pandemie gibt es somit österreichweit 4.982 Tote.