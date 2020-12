Die Angst der Tiroler Ärzte vor den Skifahrern

Unfallchirurgen der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie Innsbruck befürchten einen Ansturm auf die Skigebiete ab dem 24. Dezember. Viele würden glauben, dass nicht nur die Pisten, sondern auch die Unfallstationen momentan leer seien, äußerte sich Rohit Arora, Direktor der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie, besorgt. Im APA-Gespräch appellierte er an die Eigenverantwortung der Wintersportler. Intensivbetten könnten heuer erstmals knapp werden.

"Normalerweise sind wir suffizient aufgestellt, in der Vergangenheit ist es auch im intensivmedizinischen Bereich nie zu einem Mangel gekommen", berichtete Arora und fügte hinzu: "Dass momentan alle Betten der Unfallstationen leer stehen ist ein Trugschluss". Er befürchte, dass "sobald die Skigebiete öffnen, die Leute auf den Berg strömen".

Dann würden die Betten in der durch die Pandemie derzeit angespannten Situation knapp, auch ohne Touristen. 130 Intensivbetten stünden derzeit an der Universitätsklinik Innsbruck zur Verfügung, um 15 mehr als im Vorjahr. Corona-Patienten würden, nach Möglichkeit, maximal die Hälfte dieser Betten belegen, erklärte Arora, "doch die andere Hälfte kann sich schnell füllen, wenn alle gleichzeitig in die Skigebiete strömen".