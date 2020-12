Corona verdirbt die Lust auf Weihnachten

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Weihnachten rückt näher. Doch die Lust darauf will bei Vielen nicht unbedingt zunehmen, wie eine repräsentative Umfrage des digitalen Versicherungsmanagers Clark in Zusammenarbeit mit YouGov zeigt. Mehr als der Hälfte der Österreicher hat die Vorfreude auf Christkind, Weihnachtsbaum & Co. verloren.

Der Verzicht auf private Weihnachtsfeiern und -besuche fällt einer Mehrheit besonders schwer (59 Prozent). So wirkt sich die Angst, Freunde und Familie unbewusst anzustecken, bei 41 der Österreicher negativ auf die weihnachtliche Vorfreude aus.

Für ein Drittel der Bevölkerung sind abgesagte Weihnachtsmärkte ein Wermutstropfen. Jeder Vierte ist betrübt, dass aufgrund finanzieller Einbußen in diesem Jahr nur kleinere Geschenke möglich sind. 16 Prozent vermissen die Weihnachtsfeier im Büro.