Weiße Weihnachten? Der Schnee kommt - oder nicht

Grün und mild

Die ZAMG sah sich die Landeshauptstädte sowie Wien an und fand heraus: Bis zu den 1990er-Jahren gab es auch dort noch regelmäßig geschlossene Schneedecken am 24. Dezember. Danach wurde es immer milder, ab den 2000er-Jahren gab es meist keinen Schnee mehr am Heiligen Abend: In St. Pölten feierte man zuletzt 2008 weiße Weihnachten, in Graz, Linz, Klagenfurt, Salzburg und Bregenz jeweils 2011.

Tauwetter wahrscheinlicher

In Wien und Eisenstadt durfte man sich 2012 immerhin über eine dünne Schneeschicht freuen, in Innsbruck 2017. Zusammengefasst lasse sich sagen, dass es in den meisten Landeshauptstädten nur noch alle drei bis fünf Jahre am Heiligen Abend Schnee gibt. Die Wahrscheinlichkeit, bei warmem Tauwetter zu feiern, ist zudem größer, als nach der Bescherung eine Schneeballschlacht machen zu können.