Früher Schnee im Tal: Schalten auf Wintermodus - auch beim Pkw

Der Hausberg der Grazer, der eigentlich in Graz-Umgebung steht, trägt weiß. Und wie weiß: Die Neuschneedecke auf dem Gipfel des rund 1.400 Meter hohen Schöckl wuchs am Wochenende auf beachtliche 25 Zentimeter - so viel Schnee liegt meistens nicht einmal im Winter dort.

Doch der Kaltlufteinbruch samt dem damit verbundenen Niederschlag war am Wochenende heftig. Was am Schöckl einfach noch hübsch aussah und Spaziergänger zu Schneeballschlachten animierte, machte jedoch auf wichtigen Verbindungsrouten Probleme. So gab es in Kärnten und der Steiermark zahlreiche Straßensperren und Einsätze der Feuerwehren. Die Autobahnmeistereien mussten ihre Schneepflüge aus den Garagen holen und etwa die A 9 auf der Pack vom Schnee befreien.

Pässe gesperrt

In der Weststeiermark hatten auch die Feuerwehren viel zu tun: Bäume kippten unter der Last des patzigen, schweren Schnees um und rissen Zäune mit. In Kärnten gab es vor allem in den Bezirken Wolfsberg, Völkermarkt und Klagenfurt-Land Wettereinsätze, im Bezirk Spittal an der Drau verlegte eine Mure die B99 zwischen Gmünd und Seeboden. Der Seebergsattel in Kärnten wurde wegen Schneefalls gesperrt, der Sölkpass in der Steiermark ist unpassierbar.