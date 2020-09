Winterwetter: Der Schnee kam tierisch früh

Das mag überraschend wirken, betont Meteorologe Brandes, ungewöhnlich sei das aber nicht, immerhin liege der Bereich auf rund 1.700 Meter Seehöhe. „Dass es über 1.000 Meter im September schneit, kommt alle drei bis fünf Jahre vor.“

Ganz schön viel Neuschnee

In Ramsau am Dachstein auf rund 1.200 Meter Höhe gab es eine Neuschneedecke von zwölf Zentimetern, in Warth am Arlberg wurden auf rund 1.500 25 Zentimeter Neuschnee gemessen, auf dem obersteirischen Loser in gleicher Höhe 40 Zentimeter und am Pitztaler Gletscher auf exakt 2.864 Meter Seehöhe sogar 49 Zentimeter.

Auch im Tal

Was aber weit weniger oft vorkommt, ist Schnee bis in sehr tiefe Lagen: Am Wochenende gab es eine dünne Schneedecke auch schon bis 550 Meter herunter. Bischofshofen in Salzburg etwa meldete Samstagfrüh zwei Zentimeter Neuschnee. „Das ist absolut selten und tatsächlich sehr ungewöhnlich“, versichert Brandes: Bisher wurden solche Schneefälle seit Bestehen der Wetteraufzeichnungen in Österreich nur sechs Mal gemeldet und das ist ein Zeitraum von immerhin rund 250 Jahren.