Frostig, aber: "Es sieht nicht nach knackigem Winter aus"

Das passt auch zu einer Erhebung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), die sie gemeinsam mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Bundesamt für Meteorologie in der Schweiz durchführte. Demnach wurden in diesen drei Ländern die Winter in allen Höhenlagen wärmer. Am Sonnblick an der Grenze von Salzburg und Kärnten auf rund 3.100 Metern stieg die Temperatur in der 134-jährigen Messgeschichte um 1,9 Grad - das ist laut ZAMG "statistisch signifikant".

Weniger Schneedecken

In tiefen Lagen beginnen die Winter mittlerweile später und enden früher. In den vergangenen 90 Jahren hat die Anzahl der Tage mit Schneedecken in Wien, Graz und Innsbruck um 30 Prozent abgenommen.