Ein Hoch ist unterwegs: Der Nebel reißt auf

Nicht zum ersten Mal

Es wäre nicht der erste Schnee dieser anlaufenden Herbst- und Wintersaison. Bereits im Oktober rund um den Nationalfeiertag fiel im Westen und Süden Österreichs Schnee bis in tiefe Lagen. Auslöser waren eine Kaltfront und ein Tief über Oberitalien, die sogar Schneefall in Innsbruck brachten. Zuletzt schneite es dort im Oktober vor sieben Jahren. Am Brenner maß die Schneedecke 36 Zentimeter, in den Bergen sogar einen halben Meter.

Nebelneigung sinkt

Doch die Kaltfront hat auch ihr Gutes: Gemeinsam mit dem nachfolgenden Hoch reißt es die Nebeldecke auf, die sich seit Tagen über weite Teile Österreichs gelegt hat. Am Samstag könnten sich laut Ubimet noch einzelne Nebelfelder bilden, am Sonntag soll es dann aber Schluss sein mit grau, trüb und öde: „Der Sonntag könnte landesweit nicht so schlecht werden“, überlegt Meteorologe Templin. „Durch die trockenere Luft ist die Nebelneigung nicht mehr so groß.“

Diese Neigung war ja zuletzt doch recht hartnäckig. Besonders die Bewohner von Donautal und Marchfeld, Inn- und Hausruckviertel sowie des Grazer und Klagenfurter Beckens sahen Nebelwände. Aber das gehört in diesen Regionen schon fast zur Herbsttradition dazu.