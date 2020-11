Auf der Suche nach der Sonne

Wer sich das ansieht, weiß, wo man theoretisch im Winter wohnen müsste. Auf den Bergen. Denn: „Je tiefer unten, desto trüber.“ Rauf zur Wetterstation Villacher Alpe: 300 Sonnenstunden im Oktober und November schlagen sich zu Buche. In Krems in Niederösterreich sind es 170 – ein düsterer Vergleich. Es gibt allerdings ein Problem in alpinen Lagen: Die Sonnenstrahlen kommen nicht immer über die Bergrücken. Nur 145 Sonnenstunden verzeichnete Krimml in Salzburg.