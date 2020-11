Herbstwochenende: Nebel und Sonnenschein wechseln einander ab

Mittlerweile ist man es eher anders gewohnt: Oft ist es für die herrschende Jahreszeit viel zu warm. Das kommende Wochenende präsentiert sich zur Abwechslung aber als typisch herbstliches. Nebel ist weit verbreitet, aber zeitweise zeigt sich auch Sonne.

Nebelgebiete

Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gibt es vor allem im Donautal, über dem östlichen Flachland, am Alpenostrand und im Grazer Becken sowie in einigen inneralpinen Becken und Tälern am Freitag anfangs Nebel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf wird diese feuchte Schicht jedoch allgemein dünner und so scheint im Tagesverlauf zumindest zeitweise die Sonne, bevor in den Abendstunden die feuchte Schicht wieder zäher wird. Abseits der typischen Nebelgebiete gibt es den ganzen Tag, trotz ein paar harmloser Wolken, einiges an Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag acht bis 16 Grad.

Über Becken und Tälern liegen am Samstag verbreitet Nebel oder Hochnebel. Besonders zäh sind diese im Norden und Osten. Aber auch in einigen Alpentälern bleibt es den ganzen Tag über trüb. Abseits der typischen Nebelgebiete sowie generell im Bergland präsentiert sich das Wetter meist sonnig und trocken. Der Wind weht nur schwach aus südlichen Richtungen. Tageshöchsttemperaturen bis 17 Grad.