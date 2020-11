Warum wird der November so gern besungen, obwohl ihn keiner mag?

Musik spendet Trost

Dabei ist es so, dass eben gerade traurige Lieder oder Songs das beste Mittel gegen Herzschmerz sein können. Stefan Koelsch und Liila Taruffi von der FU Berlin haben herausgefunden, dass trübe Töne bei der Regulation von negativen Gefühlen helfen können. Im Rahmen ihrer psychologischen Studie „Das Paradox von durch Musik hervorgerufene Traurigkeit“ befragten sie 700 Menschen über ihr Hörverhalten. Welche Musik wird in welcher Stimmung gehört und welche Gefühle werden dabei erlebt?

Das Ergebnis auf den Punkt gebracht: „Traurige Musik zu hören, hilft uns, negative Emotionen rauszulassen“, so die Musikpsychologin Liila Taruffi. Anders gesagt: Musik spendet Trost, lässt aber keine Trauer zurück.

Gerade im Trauermonat November ist dies eine durchaus willkommene positive Nachricht. Hubert von Goisern formuliert das in dem jüngst auf seinem Album „Zeiten und Zeichen“ erschienenen Lied „Novemberpferde“ so: „Novemberpferde stehen am See / Sie träumen herbei den ersten Schnee / Und warten ganz gelassen (....) / Dann entsteht eine neue Geschichte / Ein neuer Stern in neuem Lichte / Eine neue Welt wird erschaffen ...“



Den Text dazu hat der Musiker und Autor vergangenes Jahr geschrieben. Natürlich im November.