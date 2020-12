So feiern Virologen Weihnachten

Zu wievielt feiern Sie Weihnachten?

Schernhammer: Wir feiern immer im kleinen Kreis, und das kommt mir heuer natürlich sehr entgegen. Da meine beiden Eltern leider nicht mehr leben, fällt bei mir auch eine große Sorge weg, was die Gefahr einer Ansteckung betrifft.

Umarmen Sie Ihre nahen Angehörigen?

Nein. Besonders in den USA, die für mich beruflich und privat wie eine zweite Heimat sind, war bei mir auch das Umarmen unter Freunden an der Tagesordnung. Dort ist es ja bei vielen die übliche Begrüßungsform, als Alternative zum Händeschütteln. Beides tue ich seit März nicht mehr.

Gehen Sie, um Ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen, in Geschäfte?

Normalerweise bummle ich gerne von Geschäft zu Geschäft. Das fällt heuer aber weg. Ich überlege mir bereits zu Hause genau, was ich wem schenken möchte, und das besorge ich dann gezielt. Ganz generell vermeide ich große Menschenansammlungen praktisch zur Gänze. Hier ist einfach das Ansteckungsrisiko sehr hoch, das will ich vermeiden.

Lassen Sie sich impfen und wenn ja, wann?

Ja, sobald eine Impfung in der EU zugelassen ist und ich – laut der offiziellen Impfstrategie – auch an die Reihe komme.

Wann werden Sie wieder mit dem Flugzeug verreisen?

Natürlich möchte ich gerne aus beruflichen Gründen bald wieder in die USA. Aber wahrscheinlich wird das erst der Fall sein, wenn ich geimpft bin – außer es gibt eine dringliche berufliche Erfordernis einer früheren Reise, das würde ich dann aber genau abwägen. Im Flugzeug und auch auf dem Flughafengelände würde ich aber in jedem Fall eine FFP2-Maske tragen. Vorerst warte ich aber mit einer Flugreise noch zu, auf jeden Fall solange, solange es im jeweiligen Zielland noch Quarantänebestimmungen gibt.

Werden Sie gleich wieder in ein Restaurant gehen, wenn die Gastronomie wieder geöffnet hat?

Nein. Wir waren seit März nur extrem selten in einem Lokal und haben viel selbst gekocht. Für mich ist auswärts essen nicht so lebensbestimmend, deshalb ist es auch nicht so ein großer Verzicht. Im neuen Jahr werde ich einmal in Ruhe abwarten, wie sich die Zahlen entwickeln. Grundsätzlich denke ich aber, ist es sinnvoll, eher ein bisschen mehr als zu wenig vorsichtig zu sein. Und das gilt besonders für alle Innenräume.