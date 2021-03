1.920 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Von Montag auf Dienstag gibt es in Österreich 1.920 neue Corona-Infektionen. Nach dem hohen Wert am Montag ist der heutige Wert abermals höher, als jener am vergangenen Dienstag (1.727). Zum letzten Mal gab es am 5. Jänner einen so hohen Wert an einem Dienstag.

Zudem gibt es 31 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. In den Spitälern gibt es 68 neue Patienten auf der Normalstation sowie sechs neue Patienten auf der Intensivstation.