Warum die Zahlen wieder stärker steigen

"Jüngere fühlen sich deutlich einsamer"

Dass sich Jüngere vermehrt infizieren, zeigt sich bereits in einer steigenden Inzidenz bei den 15- bis 24-Jährigen. Laut Soziologen Bernhard Kittel, der gemeinsam mit Politikwissenschafterin Barbara Prainsack zur Stimmungslage in der Bevölkerung forscht, ist die Gruppe der jungen Erwachsenen besonders relevant. Sie sei bisher schlicht übersehen worden. „„Man kann das an den Daten zu Einsamkeit sehen. Jüngere fühlen sich derzeit deutlich einsamer als ältere“, erklärt Kittel. Während in normalen Jahren in Befragungen etwa 80 Prozent angeben, dass sie nie einsam seien, beträgt dieser Wert laut European Social Survey bei den bis 25-Jährigen derzeit nur 30 Prozent. Bei den über 26-Jährigen sind es mehr als 60 Prozent. Zwar seien junge Erwachsene laut Kittel motiviert, etwas zur Eindämmung der Pandemie beizutragen, gleichzeitig müssen sie aber mit der aktuellen Unterrichtssituation in der Schule zurechtkommen und sind an ihre Eltern „gefesselt“.