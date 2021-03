Steiermark eröffnet Impfstraßen

In der Steiermark werden am Dienstag 22 Impfstraßen eröffnet. Sie werden im Auftrag des Landes von einem privaten Anbieter betrieben und bei ihnen sollen all jene Steirer gegen das Coronavirus immunisiert werden, die sich nicht bei ihrem Hausarzt impfen lassen können oder wollen. In der ersten Woche haben Frauen und Männer über 85 Jahre, die nicht in Heimen wohnen, ihre Termine für die erste Dosis. Die Impfstraßen sind an denselben Standorten wie die Schnellteststraßen.