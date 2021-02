Von Dienstag auf Mittwoch wurden 1.735 neue Corona-Infektionen in Österreich gemeldet. Demgegenüber stehen "nur" 1.313 Neugenesene. Das bedeutet, dass die Zahl der aktiven Fälle damit erneut gestiegen ist.

Mit Stand heute sind österreichweit 8.290 Personen an den Folgen des Coronavirus verstorben - in den vergangenen 24 Stunden wurden 30 neue Todesfälle gemeldet.

Neuinfektionen vorige Woche weltweit zurückgegangen

Die Zahl der weltweit gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist dagegen in der vergangenen Woche um 16 Prozent auf 2,7 Millionen zurückgegangen. Auch die Zahl der gemeldeten Todesfälle ging binnen einer Woche zurück, und zwar um zehn Prozent auf 81.000, teilte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstagabend in Genf auf Grundlage der Zahlen vom Sonntag mit. Mehr dazu hier: