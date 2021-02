Corona: Heimholung der Urlauber kostete 6,6 Millionen €

Demnach zahlten österreichische Touristen sogar etwas mehr als ihre deutschen Kollegen. Am teuersten war ein Rückflug aus Neuseeland (1200 Euro), Südafrika oder die Malediven schlugen sich mit jeweils 500 Euro zu Buche. Innereuropäische waren meist rund 200 Euro für den Heimtransport fällig.

Der Grund für die unterschiedlichen Preise ist vor allem, dass Deutschland 60 Prozent der Rückreisekosten finanziert, in Österreich sind es nur 50 Prozent. De facto ist es also so, dass der Tourist seinen Flug bezahlt, den (leeren) Hinflug für seine Abholung bezahlt der Steuerzahler.