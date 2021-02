Gastronomie und Hotellerie: Lockdown mit fatalen Folgen

Dazu kommt, dass die Kurzarbeit für viele Mitarbeiter wenig attraktiv ist. Der Grund liegt – speziell in der Gastronomie – am niedrigen Grundgehalt, das sich Kellner normalerweise mit Trinkgeld aufbessern. Das Problem: Das Trinkgeld fällt im Lockdown zu 100 Prozent weg, vom Gehalt fehlen um die 20 Prozent. Unter dem Strich für viele zu wenig, um den Lebensstandard über Monate hinweg zu halten. Das Personalproblem wird sich in den nächsten Jahren verschärfen. Schließlich fehlen jetzt die Lehrlinge und damit die Fachkräfte von morgen.