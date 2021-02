So sehen die neuen Wirtschaftshilfen und das Testen in Betrieben aus

Bei der wöchentlichen Pressekonferenz zum Arbeitsmarkt und der Wirtschaftslage präsentierte Finanzminister Gernot Blümel neue Wirtschaftshilfen, weil viele Unternehmen die Rahmen der Zuschüsse ausgeschöpft haben. "Wir haben auf nationaler Ebene rasch die entsprechenden Anpassungen vorgenommen, damit wir die laufenden Hilfsprogramme so rasch wie möglich an den neuen Rahmen anpassen können. Die entsprechenden Richtlinien wurden bereits erneut bei der EU-Kommission notifiziert und gelten ab sofort.“ Durch die bisherigen Hilfen sind bereits 670 Unternehmen am Deckel der Direktzuschüsse von 800.000 Euro angestoßen. Diese Firmen beschäftigen 300.000 Arbeitnehmer in Österreich.

Das bedeutet konkret:

Die bisherige Obergrenze bei den Direktzuschüssen wurde von 800.000 Euro wurde auf 1,8 Millionen Euro pro Unternehmen angehoben.

Für den Verlustersatz wird die Obergrenze von drei Millionen auf 10 Millionen Euro angehoben. Das bedeutet mehr als eine Verdreifachung des Betrages und somit die volle Ausschöpfung des Rahmens.

Ausfallsbonus beantragbar

Auch der Ausfallsbonus ist ab heute Nachmittag beantragbar, informierte Blümel. Das sind die Rahmenbedingungen für den Ausfallsbonus:

Der Zeitrahmen ist von November 2020 bis Juni 2021, der Ausfallsbonus kommt somit auch jenen Unternehmen zugute, die nicht direkt oder indirekt durch die COVID Maßnahmen betroffen waren, aber trotzdem einen hohen Umsatzausfall erlitten haben.

Ersatzrate wird bis zu 30% des Umsatzes beantragen

die Hälfte Ausfallsbonus, die andere Hälfte: Vorschuss auf Fixkostenzuschuss II

Die Maximalhöhe beträgt: 60.000 Euro (30.000 Euro Ausfallsbonus und 30.000 Euro Vorschuss pro Monat)

Nur mit wenigen (nämlich 5) Klicks soll der Ausfallsbonus beantragbar sein: die Eingabe des Namens und der Kontonummer und das Geld ist in etwa 10 Tagen am Konto.

Für dieses Hilfsinstrument sind 1 Milliarde Euro vorgesehen.

Auch für indirekt betroffene Betriebe wird es nun, nach längeren Verhandlungen, endlich Wirtschaftshilfen geben. So schauen die Hilfen im Detail aus