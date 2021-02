Wirt: „Wir werden ohne Perspektive zurückgelassen“

Die Vorstellung, dass man demnächst in einem Gastgarten sitzen oder sogar in ein Hotel einchecken darf, kann man sich vorerst abschminken. Die Regierung hat gestern kein grünes Licht für ein Hochfahren des Tourismus gegeben. Wie es weiter geht, bleibt völlig offen. Am 1. März soll es weitere Beratungen geben, frühestens zu Ostern sei mit weiteren Öffnungsschritten zur rechnen, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montagabend. Damit geht auch der Lockdown bei Kulturbetrieben einmal mehr in die Verlängerung. So wie die Frage, wann Kinder nach der Schule wieder zum Fußballtraining dürfen.

Aus Sicht der Hoteliers und Gastronomen ist diese Salamitaktik ein einziges Ärgernis. „Wir werden ohne Perspektive zurückgelassen“, sagt Mario Pulker, Sprecher von rund 60.000 Gastronomiebetrieben. „Das ist so nicht mehr vertretbar. Es ist völlig unverständlich, warum eine Gastro-Öffnung nicht möglich ist, die Öffnung der Schulen dagegen schon.“

Schließlich hätte man auch in Restaurants mit Eingangstest für Sicherheit sorgen können. Pulker fordert von der Politik klare Antworten auf folgende Fragen: „Ab welcher Inzidenz können wir aufsperren, welche Öffnungszeiten sind realistisch und auf welche Abstandsregeln müssen wir uns einstellen?“

Auch in der Hotellerie ist der Frust groß. „Man hat sich nicht einmal mit unseren Konzepten auseinandergesetzt“, ärgert sich Susanne Kraus-Winkler, Sprecherin von 14.000 Beherbergungsbetrieben in Österreich.