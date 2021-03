1.409 neue Corona-Infektionen in Österreich

Von Sonntag auf Montag gibt es in Österreich 1.409 neue Corona-Infektionen. Das ist erneut ein deutlich höherer Wert an einem Montag als in den vergangenen Wochen. Zuletzt gab es am 11. Jänner einen solch hohen Montagswert.

Da es 1.601 neue Genesene gibt, sinkt zumindest die Zahl der aktiven Fälle auf 20.259. Zudem gibt es 13 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. In den Spitälern kommen ebenfalls neue Patienten hinzu. Auf den Normalstationen ist es seit gestern ein Plus von 51 Patienten. Auf den Intensivstationen sind es 11 Patienten mehr.

Vor den Gesprächen am heutigen Montag zwischen Bundesregierung, Experten und Landeshauptleuten ist diese hohe Zahl wohl ein Indikator, in welche Richtung es gehen wird. Der Montag gibt immer einen guten Anhaltspunkt für das Infektionsgeschehen in der darauffolgenden Woche.