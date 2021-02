Italien verschärft Corona-Regeln, Entspannung auf Sardinien

Italien stemmt sich mit neuen Corona-Maßnahmen gegen die Pandemie. Dem wöchentlichen Bericht zur Corona-Lage zufolge stieg der landesweite Inzidenzwert zuletzt wieder auf 145 Fälle je 100.000 Einwohner im untersuchten Zeitraum vom 15. bis 21. Februar.

Ab Montag sollen daher die Corona-Beschränkungen in einigen Teilen des Landes verschärft werden. Für die süditalienischen Regionen Basilikata und Molise gelten dann ein Lockdown, in der wirtschaftsstarken Lombardei sowie den Marchen und dem Piemont die mittel-strengen Regeln der Orangen Zone. Dazu unterzeichnete Gesundheitsminister Roberto Speranza eine Verordnung, wie sein Ministerium am Samstag in Rom mitteilte.