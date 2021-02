Vor Corona-Gipfel: Keine Lockerung, aber auch keine Notbremse

„Haupttreiber dieser Steigerungen ist die rasche Ausbreitung der stärker ansteckenden Mutationen in ganz Europa, auch in Österreich. In der Mehrzahl der österreichischen Bundesländer dominiert die britische Variante bereits. Da diese ein um rund 30 Prozent höheres Ansteckungsrisiko aufweist, steigen die Infektionszahlen parallel zur Ausbreitung der Variante“, so Gesundheitsminister Rudolf Anschober.

Keine guten Nachrichten so knapp vor dem Corona-Gipfel im Bundeskanzleramt. Die Begehrlichkeiten sind groß. Die Wirtschaft geht fix von weiteren Lockerungen aus. Wirtschaftskammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf zeigte sich am Sonntag nach wie vor zuversichtlich, dass es Mitte März ein Aufsperren für Gastronomie und Hotellerie gibt. „Wir rechnen damit, dass am 15. März Öffnungsschritte passieren“. Auch zahlreiche Landeschefs, etwa NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, sprachen sich

in den vergangenen Tagen

für eine Öffnung der Gastrobetriebe mit verpflichtenden Covid-19-Tests ab 15. März aus. „Ein Tunnelblick allein auf die Infektionszahlen reicht nicht“, kritisierte Mikl-Leitner. Man müsse auch darauf achten, wie und ob die Spitäler ausgelastet sind.

Warnung vor ewigen Lockdowns

Ähnlich argumentiert es Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil.

Er stellt sich damit einmal mehr gegen seine Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Während die SPÖ-Parteivorsitzende vor „zu schnellen Öffnungen“ warnt, hält Doskozil nichts von den ewigen Lockdowns. „Die Gesellschaft braucht Normalität. Das geht nur, wenn wir das Testangebot massiv ausbauen. Getestet ins Lokal gehen,

die Kinder in die Schule bringen, sich mit Freunden treffen, das ist eine viel bessere Welt als die, in der wir gerade leben.“

Von diesem Weg halten die Experten nicht viel. Ein Veto für den Weg der Landeshauptleute kommt von den Virologen. Sie sind strikt gegen weitere Öffnungsmaßnahmen. Die Corona-Kommission hat in ihrem Bericht empfohlen, die „flächendecken Testungen zu forcieren“ und derzeit „allenfalls geplante Lockerungen zu überdenken“.