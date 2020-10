Virusnachweis: Testen wir zu viel?

Wen und wann testen

Florian Thalhammer, Infektiologe an der MedUni Wien, formuliert die Thematik anders. Es stelle sich nicht die Frage, ob mehr oder weniger Personen getestet werden sollen. „Es geht darum, dass man gezielt testet.“ Der Experte hält nichts von flächendeckenden Tests, etwa die gesamte Bevölkerung. „Es müssen Risikogruppen herausgefiltert werden.“ Ähnlich Gartlehner: „Es kommt darauf an, wo routinemäßig getestet wird. Etwa in Pflegeheimen oder unter Risikogruppen macht es durchaus Sinn.“

Wichtige Einschränkung: „Es muss häufig und in kurzen Abständen getestet werden, sonst sind die Ergebnisse nicht aussagekräftig“, sagt Gartlehner. Er führt eine Modell-Studie an, die in einer Notfallaufnahme durchgeführt wurde. „Sogar dort machte es nur Sinn, wenn jede Woche getestet wurde.“