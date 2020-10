Internes Papier: Will das Rote Kreuz Corona-Zahlen manipulieren?

In Österreich werden aktuell Kontaktpersonen 1 - also Menschen, die engen Kontakt zu bestätigten Infizierten hatten, getestet. Täglich würden 500 bis 700 Personen aus diesem Personenkreis als positiv registriert. "Dabei ist das Ergebnis gar nicht relevant. Wenn jemand negativ getestet wird, muss er trotzdem in Quarantäne. Ist er positiv, hat aber keine Symptome, gibt es keine therapeutischen Konsequenzen."

Andere Länder würden diese Testungen erst gar nicht durchführen - und das führe zu einer Schieflage im internationalen Vergleich.

Österreich ist "rot"

Aktuell hat die EU Österreich als "rot" eingestuft. "Da hilft das ohnehin nichts." Wenn es Österreich allerdings schaffe, die Corona-Zahlen deutlich zu verringern und knapp vor "grün" zu stehen, könnte die Überlegung in die Realität umgesetzt werden. "Um mit anderen Ländern vergleichbar zu sein", wiederholt Foitik.