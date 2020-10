Covid-19: Andere Länder, andere Teststrategien

Im unmittelbaren Vergleich der Daten mit den Nachbarländern liegen jedoch nur die Deutschen und Italiener – und das nur sehr knapp – vor Österreich: Mit insgesamt 1.972.047 Getesteten seit Ausbruch der Pandemie liegt man dafür klar vor den östlichen und südöstlichen Nachbarn und auch vor der Schweiz.

Unterschiedlich ist auch der Zugang zum Testen von Kontaktpersonen der Infizierten: So können in Slowenien aufgrund der zuletzt stark gestiegenen CoV-Zahlen nicht mehr alle Kontaktpersonen gesucht und getestet werden. Während man sich in Ljubljana daher auf die Risikogruppen konzentrieren will, hat die Regierung in Bratislava 13 Millionen Covid-Tests bestellt, um alle 5,5 Millionen Slowaken durchtesten zu können.

In der Vorwoche hat man auch in Deutschland die nationale Teststrategie geändert. Seit Donnerstag werden aufgrund der neuen Verordnung Massen-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Reha-Einrichtungen durchgeführt. Die Kosten dafür müssen die Betroffenen nicht selbst tragen, heißt es.

Anspruch auf diese Tests haben laut ZDF auch all jene, die Kontakt mit einer Person hatten, die positiv auf Corona getestet wurde.