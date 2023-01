Pille gegen Affenpocken: Studie zeigt, dass Medikamente wirken

Schon bisher wusste man aus Klinik-Berichten, dass Medikemante wie Tecovirimat als Therapie wirkt: Jetzt haben Experten der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und von der Universität von Kent (Canterbury) Studien-Ergebnisse im New England Journal of Medicine veröffentlicht. (Sie können die Studie hier auf Englisch nachlesen.)

Der Hintergrund: Das Affenpockenvirus ist mit dem Pockenvirus (Variola Virus) eng verwandt, das bis zu seiner Ausrottung durch Impfung Ende der 1970er-Jahre gro√üe Ausbr√ľche mit hohen Todesraten von rund 30 Prozent verursacht hat.

Als besonders gefährdet durch einen schweren Verlauf gelten Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, Betagte, Schwangere, Neugeborene und kleine Kinder. Die Todesrate etwa drei Prozent.

Bis vor kurzem kamen Affenpocken nur in bestimmten Teilen Afrikas vor, wenn sich Menschen durch Kontakt mit Wildtieren infizierten, vor allem mit Nagetieren wie der Gambia-Riesenhamsterratte oder dem Rotschenkelhörnchen. Seit Mai vergangenen Jahres wird aber praktisch weltweit und zum ersten Mal ein großer Affenpockenausbruch außerhalb von Afrika registriert.

84.000 Erkrankungen in 110 Staaten

Die Viren verbreiteten sich ausschlie√ülich durch die √úbertragung von Mensch zu Mensch. Das ist neu und d√ľrfte mit Mutationen der Erreger zu tun haben. Die WHO hat das als "Gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite" eingestuft. Immerhin wurden bis Anfang des Jahres weltweit bereits rund 84.000 Affenpocken-Erkrankungen in rund 110 Staaten registriert. Die Zahl der Todesopfer lag damals bei 75.

Ungef√§hr zehn Prozent der Patienten mit Affenpocken m√ľssen im Krankenhaus behandelt werden.

Dar√ľber hinaus unterscheidet sich der derzeitige Affenpockenausbruch nicht nur in seinem √úbertragungsweg, sondern auch in der Krankheitssymptomatik von bisherigen Ausbr√ľchen.