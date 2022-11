Affenpocken können vor Auftreten von Symptomen übertragen werden

Bei den Affenpocken handelt es sich um eine deutlich weniger gefährliche Verwandte der seit etwa 40 Jahren ausgerotteten Pocken. Zu den typischen Symptomen der Krankheit gehören hohes Fieber, geschwollene Lymphknoten und Pusteln auf der Haut.

Bis zu diesem Jahr kam die Krankheit vor allem in West- und Zentralafrika vor, seit Mai verbreitet sie sich aber auch in anderen Ländern. Allerdings sind die Zahlen im vor allem betroffenen Westeuropa und Nordamerika seit Juli rückläufig. Seit Mai zählte die WHO über 77.000 Fälle und 36 Tote in 109 Ländern, darunter auch Österreich.

Affenpocken bleiben Gesundheitsnotstand

Erst vergangene Woche hat die WHO entschieden, dass der Ausbruch der Affenpocken in zahlreichen Ländern vorerst ein weltweiter Gesundheitsnotstand bleibt.

Damit bleiben Affenpocken offiziell eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ (PHEIC - Public Health Emergency of International Concern). Das ist die höchste Alarmstufe, die die WHO verhängen kann, um Regierungen zu alarmieren, damit sie Vorkehrungen treffen. Andere konkrete Auswirkungen hat die Erklärung nicht. Eine Notlage gilt zur Zeit auch wegen der Corona-Pandemie und wegen Polio.