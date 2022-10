Infokampagne zum Thema Affenpocken gestartet: "Verpocken wir's nicht"

Das Gesundheitsministerium hat eine Informationskampagne gestartet, um die Ausbreitung der Affenpocken einzudämmen. Mit dem Slogan "Verpocken wir's nicht" in Verbindung mit den Schlagworten "One Night Stand", "First Date" oder "Lust" sollen besonders Menschen mit wechselnden Sexualpartnerinnen und -partnern angesprochen werden, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Jeder und jede könne sich anstecken, warnte Ressortchef Johannes Rauch (Grüne) aber vor Stigmatisierung.