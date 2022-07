Affenpocken: Wer sich in Österreich impfen lassen sollte

Vom Nationalen Impfgremium wird eine Impfung derzeit nur für bestimmte Risikogruppen empfohlen: Die Impfstoffdosen werden derzeit aufgrund der eingeschränkten Liefermengen ausschließlich zur "postexpositionellen Prophylaxe", also nach engem Kontakt mit einem bestätigten Affenpockenfall eingesetzt, so die Ärztekammer Wien in einem Infoschreiben an Gesundheitseinrichtungen. "Die Verabreichung soll so rasch als möglich nach Exposition erfolgen, bestenfalls innerhalb von vier Tagen (bis maximal 14 Tage nach Exposition)."

Das Impfen von engen Kontaktpersonen wird auch als Ringimpfen bezeichnet.

Wann Sie zum Arzt sollten

Bezüglich der Symptome weist die Wiener Ärztekammer darauf hin, dass auch nur einzelne Hautläsionen auftreten können. Das sind die Kriterien für einen wahrscheinlichen Infektionsfall, der einer Abklärung bedarf:

Wenn Sie in den letzten 21 Tagen vor Auftreten der Symptome

Kontakt zu einem bestätigten oder wahrscheinlichen Fall von Affenpocken hatten

mehrere oder anonyme Sexualpartnerinnen oder Sexpartner hatten

Aufenthalt in einem Endemiegebiet (z.B. West- und Zentralafrika) oder Exposition gegenüber Tieren aus diesen Regionen oder Laborkontakt hatten

Für Kontaktpersonen ist eine gesundheitliche Überwachung für 21 Tage und die Isolierung bei Auftreten erster Symptome vorgesehen. Direkte Kontaktpersonen haben Kontakte zu Personen mit Immunsuppression, Hochaltrigen, Schwangeren und Kindern unter 12 Jahren jedenfalls zu unterlassen. Sexuelle Kontakte sind für 21 Tage lang verboten.