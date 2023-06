Verbund-Chef: "Kein Körberlgeld für die Energieunternehmen"

Inflationstreiber

Dass sich Energie in Folge des russischen Angriffskrieges verteuert hätten und das im vergangenen Jahr die Inflation stark befeuert hätte, sei Faktum, so Strugl. Inzwischen seien die Energiepreise aber nicht mehr der Haupttreiber der Inflation. Wenn man sich in der Politik nun darauf beschränke, bei den Stromversorgern abzuschöpfen, würden die Maßnahmen nicht an die Wurzel des Problems gehen.

➤ Mehr dazu hier: Strompreise sinken durch höhere Gewinnabschöpfung nicht